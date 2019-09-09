SANKO'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı coşkusu

Asyalı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SANKO Okulları'nın, güçlenerek büyüyen, modern eğitim öğretim yaklaşımlarına hakim deneyimli öğretmen kadrosuna sahip olduğunu kaydetti. “Akademik kadronun yanı sıra, güler yüzlü ve çözüm odaklı destek ekibimizle yeni eğitim öğretim dönemine hazırız” diyen Asyalı, şöyle devam etti:

“Her ayrıntısı planlanmış zengin eğitim-öğretim programımızla, renklenen, gelişen ve daha da güzelleşen fiziki ortamımızla, öğrencilerimiz, velilerimiz, her gördüğümüzde gururlandığımız bizi farklı şehirlerde temsil eden mezunlarımız ve arkamızdaki 18 yıllık SANKO Okulları birikimiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlıyoruz.”

Çocuklarını SANKO Okulları'na emanet eden velilere de seslenen Asyalı, “En kıymetli varlığınız olan çocuklarınızı; lider ruhlu ve yaşadığı çağa yön veren, eğitime ve öğrenmeye hevesli, farklılıklara saygılı, yaşadığı topluma duyarlı, iletişim yönü güçlü ve özgüvenli bireyler olarak yetiştireceğimizden emin olabilirsiniz” dedi. Öğrencileri coşkulu, yaşama sıkı sıkıya bağlı, sorunlarını tek başına çözebilen, öğrenme serüvenini ve geleceğini planlayabilen ve en önemlisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, vatanını, milletini seven, Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, aydın ve demokrat, birer birey olarak yetiştireceklerini vurgulayan Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili öğrenciler, bu okul sizin ikinci yuvanız. Karakterinizin geliştiği, hayata bakış açınızın şekillendiği, sınırsız bilgi ve eşsiz becerilerle yoğrulduğunuz, nitelikli projelere liderlik ettiğiniz bu okul sizin. Kendini geliştiren ve geleceğe hazırlayan, ileride bu şehri ve bu ülkeyi yönetmeye aday bilinçli öğrenciler olarak; SANKO Okulları'nın sizlere sağladığı gelişim fırsatlarından en üst düzeyde yararlanın. Bizler; sizin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal olarak her yönünüzle gelişip serpildiğinize şahitlik edeceğimiz ve gururlanacağımız bir dönemi yaşayacağız. Lise ve üniversite giriş sınavlarındaki üstün başarı geleneğimizi, sizlerle çıtayı daha yukarılara taşıyarak sürdüreceğimizden şüphemiz yoktur.”

Tören ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okudukları şiirlerin ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunu Umut Serindağ'ın konuşmasının ardından SANKO Marşının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.