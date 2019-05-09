SANKO'da "Eğitimin geleceği, geleceğin eğitimi" semineri

Koç, “Çocuklarımızı bilginin yükünü taşıyamaz hale getirmeyin, hangi bilgiye ihtiyacı varsa ihtiyaç duyduğu anda veriniz” dedi. Geleceğin bireylerini yetiştirirken, konuya tezat bir şekilde, geleneksel eğitim sistemlerinin yapılan işleri geleceğe dair değil, geçmişe dair yapıldığını belirten Koç, 2020 iş dünyasının işe alacağı bir bireyde aranan temel yetkinliklerin karmaşık sorun çözme, eleştirel düşünme, insan yönetimi, eş güdüm, duygusal zeka, yargı ve karar verme, hizmet odaklılık, müzakere ve bilişsel esneklik olduğunu söyledi.

Geleneksel eğitim sistemlerinin bu yetkinliklere sahip çocuklar yetiştirmediğinin altını çizen Koç, doğadaki bütün canlıların yavrularını bağımsızlaşmak üzere yetiştirdiğini, insanoğlunun bağımlılık ilişkisi kurduğuna dikkat çekti.

“Çocuklarımızı sınav odaklı, teorik bilgiler ışığında yetiştiriyoruz. Sınavdan 100 alan bir çocuğun, sorumluluk duygusu gelişmemiş ve Bütün İnsan felsefesiyle yetişmemiş ise gerçek hayatta aynı başarıyı sağlamaz” diyen Koç, “Çocuklarımızı bilginin yükünü taşıyamaz hale getirmeyin. Hangi bilgiye ihtiyacı varsa ihtiyaç duyduğu anda veriniz. Çocuklara sabırlı olma, sorumluluk alma, takım çalışması, proje üretme, münazara yetkinliğini kazandırarak bağımsız bireyler olarak geleceğe hazırlamanız gerekiyor" diyerek tamamladı.