SANKO'da "Fermente besinler ne kadar probiyotikler" konulu konferans

SANKO Üniversitesi'nde 14 Haziran 2019 Cuma günü “Fermente Besinler Ne Kadar Probiyotikler” konulu konferans düzenlenecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi salonunda düzenlenecek konferansa Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Efsun Karabudak konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta yemek kültürümüzün önemli ögeleri yoğurt, peynir, turşu, ekmek, salamura zeytin, geleneksel salam gibi fermentasyon ile hazırlanan besinlerin probiyotik içerip içermediğini eğer içeriyorlarsa sağlığımıza faydaları olup olmadığı konularında bilgiler paylaşılacak.

Konferans, 14 Haziran 2019 tarihinde, saat 10.30'da başlayacak.