SANKO'da kadınlar günü kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde ve Üniversite Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven, üniversitede görevli akademik ve idari personelin Kadınlar Günü'nü kutladı, üzerinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu kahve fincanı armağan etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde ise Genel Müdür Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, Hasta Hizmetleri Müdürü Yasemin Turunç ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Nazlı Durakoğlugil tarafından kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlandı, üzerinde, Büyük Önder Atatürk'ün “Yeryüzünde gördüğünüz her şey, kadının eseridir” sözü yazılı olan mini kaktüs takdim edildi.

SANKO Üniversitesi ve Hastanesinde kadın personele ayrıca Kadınlar Günü dolayısıyla SANKO Holding tarafından SANMED (SANKO Okulları Mezunlar Derneği) Hatıra Ormanı'na yapılan fidan bağış sertifikaları da armağanlarla birlikte sunuldu.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yatan kadın hasta ve hasta yakınlarına karanfil verildi.