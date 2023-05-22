SANKO'da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” fotoğraf sergisi

Yazar ve fotoğraf sanatçısı Güven Baykan'ın SANKO Sanat Galerisi'nde 12 Mayıs 2023'te açtığı “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” temalı fotoğraf sergisi devam ediyor.

Sergide 30 eserinin yer aldığını belirten Baykan, fotoğraflarını SANKO Sanat Galerisi'nde Gaziantepli fotoğraf tutkunları ve sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Hepimiz yaptıklarımızla yaşamda iz bırakıyoruz. Benim notlarım da fotoğraf, öykü ve şiir üzerine” diyen Baykan, “Duygular, sanatın oluşumu ve izleyicinin ruh halini etkiler. Sanat yaparken sanatçıya, izleyiciyle buluştuktan sonra ise tamamen izleyiciye aittir. Fotoğraflarımda bıraktığım boşlukla izleyiciye hayal kurma alanı sağlıyorum” dedi.

Güçlü toplum olmanın yolunun sanatı güçlendirmekten geçtiğine vurgu yapan Baykan, “SANKO, sanatı destekleme adına örnek bir iş yapmaktadır. SANKO Sanat Galerisi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” isimli fotoğraf sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 26 Mayıs 2023 tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Güven Baykan

Güven Baykan, ilk, orta ve üniversite eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1987 Denizli Geleneksel Tiyatro Şenliği'nde Oktay Arayıcı'nın Rumuz Goncagül adlı oyunundaki “Müfit Mürted” karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 2013 yılında yazmaya başladı. İlk şiir kitabı 2015 yılında “Akşamlık” adıyla, ikinci şiir kitabı 2016 yılında “Yol Hep İkiye Ayrılır” adıyla, üçüncü şiir kitabı 2019 yılında yayınlandı. 2017'de Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileriyle hazırladığı “Bir Orman Şiir Fidanı” isimli kitabı yayınlandı. “Akşamlık” adlı oyunu dünya prömiyerini Trabzon'da yaptı ve birçok tiyatro festivaline katıldı. Oyun 2018 yılında Direklerarası Seyirci Ödülü'ne layık görüldü.

1986 yılında dağcılıkla eş zamanlı fotoğrafla tanıştı. Ulaştığı köylerdeki yaşamları arşivledi. Dijital hayatla birlikte sokak ve deneysel fotoğraflara ilgisi arttı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf sitelerinde editör olarak görev yaptı. Birçok ulusal - uluslararası sergiye katıldı. Siyahtan Beyaza Yalnızlık serisindeki fotoğrafları sırasıyla, UKKSA Sanat Akademisi, Washington, Ankara, Paris, Tokyo ve en son doğduğu topraklar Trabzon'da sergilendi. Güven Baykan'ın Türkiye ve çeşitli ülkelerin resmi ve özel koleksiyonlarında fotoğrafları bulunmaktadır.

Halen fotoğraf ve şiir konusunda çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde söyleşilere katılan ve fotoğraf eğitimleri veren Baykan, gazetelerde sanat ve köşe yazıları yazmaktadır.