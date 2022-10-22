SANKO'da “yansımalar” temalı resim sergisi açıldı

Dr. Ahmet Türe'nin doğayı kaynak alarak soyutlanmaları tuvaline aktardığı “Yansımalar” temalı kişisel resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde açıldı.

Doç. Dr. Türe, sergi açılışında yaptığı konuşmada, büyük özveriyle yaptığı eserlerini SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “SANKO'nun sanata ve sanatçıya verdiği değer toplumun tüm kesimlerine örnek olmalı” dedi.

15'inci kişisel sergisinde akrilik boya tekniğiyle çalıştığı 30 eserinin yer aldığını anlatan Doç. Dr. Türe, “Doğanın sergilediği güzellikleri tuvalime aktararak resmediyorum” ifadelerini kullandı.

Eserlerinin kaynağı doğanın yansımaları olduğundan serginin ismini ‘Yansımalar' olarak adlandırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Türe, şunları kaydetti:

“Doğup büyüdüğüm Karadeniz coğrafyası görsel olarak çok zengin. Doğa ve ekonomik olanaklar birçok şeyi kendi imkanlarınızla yapmanızı sağlıyor. Yaşadığımız coğrafyada şartlar sanatçı olmayı gerektiriyor. Doğa bize bedensel olarak yaşamımızı devam ettirebilmek için suyumuzu, ekmeğimizi veriyor. Ruhumuzu beslemek için de güzel olan her şeyi sunuyor. Doğanın sergilediği bu güzellikleri yorum ve değerlendirmelerimle soyutlayarak çizgiyle, renkle, lekeyle ve biçimle tuvalime aktarıp resmediyorum.”

“Sanatı seven insanların daha da artacağını umuyorum” diyen Doç. Dr. Türe, duygularını şöyle dile getirdi:

“En büyük hayalim Gaziantep'te sergi açmaktı. Burada sergi açmak ve eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmak çok özel bir duygu. Sanata ve sanatçıya verdiği değeri her zaman hissettiren SANKO Ailesi'ne tüm sanatçılar adına şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından ÇİMKO Çimento ve Beton A.Ş., Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli kitabı, Doç. Dr. Türe'ye takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğretim üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, ressamlar ve sanatseverler katıldı.

Doç. Dr. Türe'nin “Yansımalar” isimli kişisel resim sergisi 11 Kasım 2022'ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

1971 yılında Trabzon'da doğan Doç. Dr. Ahmet Türe, 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Doç. Dr. Türe, 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Doç. Dr. Türe, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik Programını bitirdi.

2015- 2022 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği yapan Doç. Dr. Türe, halen Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.