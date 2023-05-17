Sanko'dan 19 Mayıs mesajı

Sermet Kileci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Kileci, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin tüm ülkeyi aydınlattığını belirterek, “19 Mayıs 1919, Yüce Türk Milleti'nin, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde birlik ve beraberlik içinde, inanç ve azimle başarabileceğinin bir sembolüdür” ifadelerini kullandı.

“Bağımsızlık için atılan bu büyük adımın 104'üncü gurur yılında, bu güzel ülkeyi, emanetini aldığımız vatan sevdalılarından, yolu bilimle aydınlanan gençlerimize emanet edeceğimiz güne kadar korumak ve bağımsızlık mücadelemizden vazgeçmemek en büyük görevimizdir” ifadelerine de yer veren Dr. Kileci'nin mesajının devamında ise, "Büyük Atatürk ‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (anlama, bilme, kültür) müspet (olumlu, pozitif) fikirlerini veriniz. İstikbalin (gelecek zaman) aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk Milleti yükselecektir' sözleriyle gençliğe verdiği önemi belirtmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin şekillenmesinde gençliğe olan güveni, gençlerimize aklın ve bilimin aydınlattığı yolda ilerleyebilmeleri için vereceğimiz destekle daha da anlam kazanacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bu güzel vatan için canları pahasına savaşmaktan çekinmeyen Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygı, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" denildi.