SANKO'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

SANKO Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin katkılarıyla Çocuk Fizyoterapistliği Derneği'nin üniversite öğrenci temsilcileri tarafından Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeşilvadi Parkı'nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrencileriyle birlikte çeşitli yarışmalar, dans gösterileri gerçekleştirilip koro eşliğinde şarkılar söylendi.

Etkinliğe katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bu tür etkinlerin sadece tek bir günle sınırlı kalmaması, daha sık gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuk Fizyoterapistliği Derneği Gençlik Komisyonu Basın Yayın Koordinatörü Özge Özer, SANKO Üniversitesi Temsilcisi Güler Alpsoy, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Temsilcisi Nuray Güneş ve gönüllü öğrencilerin liderliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliğe SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ve bölüm akademisyenleri de katıldı.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.