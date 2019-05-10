SANKO'Dan Anneler günü kutlaması

Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Ruhumuzu ve geleceğimizi şekillendiren annelerimiz, en önemli yaşam mimarımızdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Annelerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Annelerimizin sevgisi, merhameti ve şefkati, hayat boyu yol göstericimizdir. Çocuğunun mutluluğuyla mutlu olan, sıkıntısıyla yüzü gölgelenen annelerimiz, fedakarlığı, özveriyi ve sevgiyi temsil etmektedir. Anneler Günü vesileyle, bütün annelerimizin ellerinden hürmetle ve saygıyla öpüyor, evlatlarıyla birlikte sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.