Sanko'dan Anneler Günü kutlaması

Dr. Güner Dağlı, 9 Mayıs Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, "Kaç yaşında olursak olalım varlıklarından güç aldığımız annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü nedeniyle mesajı yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, toplumun temelinin ailenin birlik ve beraberliğine dayandığını, aile olmanın temelinde ise ilgi ve fedakarlığıyla hayatı güzelleştiren ve evlatlarını hayata hazırlayan annelerin sonsuz sevgi ve hoşgörüsünün bulunduğunu kaydetti. Annelerin yaşam kaynağının çocuklarının mutluluk, sağlık ve başarısı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Yaşadıkları her günü bir armağan olarak kabul ettiğimiz değerli annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum. Kaç yaşında olursak olalım varlıklarından güç aldığımız annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.