SANKO'dan “Bilinçli anneler, sağlıklı yarınlar projesi”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda bir yıl boyunca sürmesi planlanan eğitimlerin ilkinde uzmanlarla, Aile Sağlığı Merkezlerinden hizmet alan anne ve anne adayları bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı - Kanser Birim Sorumlusu Dr. Nilgün Keloğu, Eğitimciler Uzm. Dr. Mehmet Gökdeniz, Hemşire Kadriye Özdemir ve Hemşire Duygu Akşahin tarafından gebeliğe hazırlık, riskli gebelikler, dikkat edilmesi gereken konular, doğum öncesi izlemler ve bakım, doğum ve lohusalık süreci, bebek izlemleri ve dikkat edilecek konular, yenidoğan tarama programı, anne ve bebek hijyen kuralları, anne sütü ve önemi, üreme sağlığı ile akılcı ilaç kullanımı konularında bilgiler verildi.

Doğru bilginin doğru kaynaktan alınması gerekliliğinden hareketle başlatılan proje oluşumunda anne ve bebek ölümlerini önleyebilmenin bir ülkenin sağlık alanındaki en büyük gelişmişlik düzeyi göstergelerinden olduğuna dikkat çekildi. Eğitimlere SANKO Üniversitesi Hastanesi adına proje yürütücüleri Başhemşire Ceylan Özyılmaz ile Kalite Yönetim Direktörü Zühal Ökmen ve sağlık personeli de katıldı.