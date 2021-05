SANKO'dan Hemşirelik haftası kutlaması

Dr. Nimet Ovayolu, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumun ihtiyaçlarından doğan hemşireliğin, disiplinli olmayı gerektiren, saygı, sevgi, empati ve etik birçok kavramı içinde barındıran bir meslek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ovayolu, 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ın, tüm dünyada "Hemşireler Günü" olarak kutlandığını kaydetti. Bu özel günün, hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları, herkese bir kez daha anımsattığını, hemşirelik haftası boyunca hemşirelik mesleğinin önündeki engellere dikkat çekildiğini belirten Prof. Dr. Ovayolu, “Hemşirelik hizmeti evrensel olduğu için hemşireler din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve toplumun sağlığını korumayı ve geliştirmeyi, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedeflerler” dedi. Prof. Dr. Ovayolu, “Hemşireler, hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktor, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle iş birliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir ve bu ekibin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet verir” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hizmetinin sunulduğu her alanda çalışan hemşirelerin; ekibin kalbi durumunda olduğunu belirttiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ovayolu şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından Florence Nightingale‘in 200'üncü doğum yılı olan 2020 yılı ‘Hemşirelik ve Ebelik Yılı' olarak ilan edilmiştir. Ayrıca 2020 yılı sonuna kadar ‘Hemşirelik Şimdi' kampanyasını başlatmıştır. Bu kampanyanın temel amacı, özellikle pandemi döneminde hemşireleri daha etkin hale getirerek, güçlendirmek olmuştur. Şüphesiz ki dünyanın her yerinde hemşireler ‘kendimden önce ‘insan' diyerek topluma hizmeti ilke edinmiştir. Hemşireler, insan sağlığı için önemli bir görevi ifa ederek toplumun ihtiyaç duyduğu gerek fiziksel gerekse psikolojik sağlığı her zaman ve her yerde özenli, dikkatli ve titizlikle sağlamak için çalışmaktadır. Bulunulan koşullar, ne olursa olsun gerek doğal afetler gerekse salgınlarda, hemşireler her zaman ön saflarda kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Mesleğin gerektirdiği disiplin ve etik ilkelerin, görevini layığı ile yapan değerli hemşireler sayesinde yaşatılacağına dair inancım tamdır. Özellikle pandemi döneminde ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, profesyonel ilkeler doğrultusunda, sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve içtenlikle mesleğini icra etmeye çalışan, sağlık sistemimizin vazgeçilmez elemanlarından biri olan değerli meslektaşlarımın Hemşirelik Haftasını kutlar, sağlıklı günler dilerim.”