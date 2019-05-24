SANKO'dan muhtarlar ve huzurevi sakinlerine iftar

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep'teki muhtarlar ve huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı kısa konuşmada, “Konukoğlu ailesi olarak, yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında bizlere yardımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, Gaziantep Huzurevi Dernek Başkanı Ayşen Ahi, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekteri Naci Boran, Gaziantep'in en genç muhtarı olan Gaziler Mahallesi Muhtarı Zehra Nur Köşker, kentin ilk kadın muhtarı Hatice Hortoğlu ve SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

“Keşke her memlekette bir Konukoğlu olabilse”

“Salon çok hareketli. Gaziantep hareketli olmalı” diyen Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, “Kentimize ve insanımıza hizmetlerinden dolayı Konukoğlu Ailesine teşekkür ediyorum. Keşke her memlekette bir Konukoğlu ailesi olsa” diye konuştu.

Titiz, konuşmasının ardından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. İftar yemeği sırasında yapılan çekilişle şanslı konuklar 4 tam ve 6 yarım altın kazandı.