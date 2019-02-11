SANKO'dan Yavuzel ve Araban'da kariyer Günleri

“Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” sloganıyla düzenlenen kariyer günleri kapsamında SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu, 13 Şubat 2019 Çarşamba Günü Yavuzeli ve Araban İlçelerinde eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelecek. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Arş. Gör. Meltem Uzun bölümleri hakkında bilgiler paylaşırken, üniversitenin akademik, fiziki imkânları ve uygulamaları konularında da katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

13 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00'da Yavuzeli'nde Rumkale Toplantı Salonu'nda aynı gün saat 14.00'te Araban Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında doktora eğitimleri veriliyor.