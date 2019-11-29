Sankolu öğrenci piyanoda Avrupa ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Evrim Eren, Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen “III. Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması”nda 9-10 yaş piyano solo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Çeşitli ülkelerden 78 yarışmacının katıldığı ve 9-10 yaş kategorisinde tek Türk yarışmacı olan Evrim Eren J. S. Bach-A. Marcello Concerto Adagio ve Fikret Amirov-Lirico Danza olmak üzere iki eser seslendirdi. Eserleri ve yeteneğiyle beş jüri üyesinin de büyük beğenisini toplayan Evrim Eren piyano solo kategorisinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “SANKO Okulları olarak ‘Bütün İnsan' yetiştirmek ilkesiyle çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, spor ve sanat alanında da başarılara imza atarak, okulumuzun ve Gaziantep'in ötesinde, Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda duyurmaları bizleri gururlandırıyor” dedi.

Asyalı, Evrim Eren'i ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.