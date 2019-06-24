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Sankolu öğrenci Tübitak bilim olimpiyatları yaz okuluna seçildi

SANKO Okulları öğrencisi Dilara Sağır, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları 2019 matematik kategorisinde ilk sınavı geçerek büyük bir başarıya imza attı.


SANKO Okulları Öğrencisi Dilara Sağır, ilk sınavı geçerek 24 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek yaz okuluna davet edildi. İkinci aşamada başarılı olan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü veriliyor. Bu öğrenciler, kış okuluna davet ediliyor ve TÜBİTAK Türkiye Takımına seçiliyor.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Dilara Sağır'ın böylesine büyük bir başarı sağlamasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

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