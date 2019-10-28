SANKO'lu yüzücüler Cumhuriyet için kulaç attı

Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Asya Tanrıtanır, Yiğit Settar Evgülü, Kadirhan Sağlam, Beren Anlaş, Ali Emre Simitçi, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Deniz Aksoy, Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Batuhan Kömürcü, Alperen Göksular, Neva Çayırlı, Zeynep Sude Güntekin, Hasan Mert Simitçi, Dilay Suzem Parlak, Irmak Zehra Kökmen, Defne Zülfikarlıoğlu, M. Kerem Kaya ve Kerem Dikbaş'ından oluşan SANKO Spor Kulübü sporcuları Cumhuriyet için kulaç attı.

SANKO Spor Kulübü 11-12 Yaş Erkekler Takımı il birinciliği, 13+ Bayanlar Takımı il ikinciliği, 9-10 Yaş Bayanlar Takımı ve 11-12 Yaş Bayanlar Takımı il üçüncülüğü kupası, farklı kategorilerde ise 6 altın, 18 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 48 madalya almayı başardı.