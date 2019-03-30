SANKO'luların TÜBİTAK Adana Bölge Elemeleri başarısı

SANKO Ortaokulu öğrencileri, Adana'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Elemelerinden iki birincilik ve bir ikincilikle döndü.

Fizik dalında Nazlı Hilal İletmiş ve Bahar Oğuz, öğretmenleri Gülden Dilsiz ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Trafik Kazalarını Engellemede Yeni Stop Lambası Tasarımı” projesi, Nuray Nehir Sürmelioğlu ve Ada Akıcı, öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde Teknoloji Tasarım dalında hazırladıkları “Korkma Dokun” projesi ile iki bölge birinciliği kazanarak TÜBİTAK Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Fizik dalında Selin Nur Çapkur ve Bade Algan, öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Eğimli Bölge Sedyesi” projesi ise bölge ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin Gaziantep elemelerini geçen sekiz proje ile bölge finallerine katıldığını hatırlatarak, iki projenin bölge birincisi olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, “İki projemiz Türkiye finallerinde Gaziantep'i temsil edecek. Bu mutluluğu bizlere yaşatan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.