Sankospor U16 basketbol takımı il şampiyonu oldu

Kamil Ocak ve Atatürk Spor Salonlarında düzenlenen müsabakada SANKO Okulları öğrencilerinden Nihal Bartık, Eylül Özpolat, Nehir Aslan, Sena Çavuşoğlu, Öykü Çevik, Doğa Çevik, Ece Özkeleş, Nurdan Ahi, Sezer Fadıloğlu, Eylül Dalkesen, Umut Dalsüren, Nil Küçükcan, Pelin Hamamcı ve Deniz Körcük'den oluşan SANKO Spor Basketbol Takımı il birincisi olmayı başardı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, U16 Kız Basketbol İl Şampiyonasından birincilik ile çıkan ve Gaziantep'i bölge şampiyonasında temsil edecek olan SANKO Spor Takımı sporcularını, antrenörleri Emre Erensoy ve Melek Kileci'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi.