Şanlıder barıştırdı

Gaziantep'te Açar ve Filiz ailelerinin fertleri arasında çıkan kavga nedeniyle yaşanan husumet kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı. Aile büyükleri Şanlıder'de el sıkışarak barıştı.

Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde (Şanlıder) düzenlenen yemekte barışan aileler adına Celal Açar ve Müslüm el sıkışarak barıştı.

Ailelere barışıp kan davasını engelledikleri için teşekkür eden ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, "Barış hem dinimizde hem kültürümüzde büyük önemi olan bir kavramdır. Dinimizde en çok övülen şey barıştır, affetmektir" dedi.

İki taraf arasında yaşanan tatsız bir olayın Dernek Başkan Yardımcısı Avukat Kahraman Çiçek'in araya girmesiyle büyümeden tatlıya bağlandığını ve dernekte yenilen barış yemeğiyle ortadan kalktığını söyleyen Erdoğan, "Toplumsal sorunlara duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşan küçük sorunlara kimse el atmazsa büyüyerek felaketlere neden olabiliyor. Biz her Cuma günü arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün daha hayırlı bir buluşma oldu. Vesile olan herkese ve iki aileye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan duayla birlikte aileleri temsilen Celal Açar ve Müslüm Filiz Kuran-ı Kerim altında el sıkışarak barıştı. Törene iki aileden çok sayıda kişinin yanı sıra dernek yöneticileri ve Halfetililer Derneği önceki dönem başkanı Yasin Karayılan da katıldı.