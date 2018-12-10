Saray kumaşı kutnudan şimdi de atkı yapıldı

Rengarenk ve parlak renkteki kutnu atkılar, soğuk kış dönemlerinde insanların içini ısıtacak.

Tarihte Osmanlı saraylarından İngiliz, Fransız kraliyet ailelerine kadar üst zümrenin kullandığı ve yoğun uğraş istemesi nedeniyle unutulmaya yüz tutan kutnu kumaşı son dönemlerde yeniden ilgi görmeye başladı. Tarihi 16. Yüzyıl'a kadar uzanan ve Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan kutnu kumaşı, bölgede yeniden yetişmeye başlayan ustaların ve günümüz kıyafetlerine uygun tasarımların hazırlanması ile yeniden ev tekstil ve konfeksiyonda kullanılır hale geldi. Son dönemlerde ayakkabıdan günlük kıyafetlere kadar bir çok ürün tasarlanan kutnu kumaşından şimdi ise atkı üretiliyor. Halen kara tezgahlarda dokunması nedeniyle el emeği, göz nuru ile üretilen kutnu kumaşından yapılan atkılar ise soğuk kış dönemlerinde iç ısıtıyor.

İpek ve pamuk karışımı olması nedeniyle Şam kumaşı, Osmanlı kumaşı, saray kumaşı ya da ışık saçan kumaş olarak da bilinen kutnudan yapılan atkılar ise 15 ile 30 TL arasında satışa sunuluyor.

Kentte 52 yıldır kutnu kumaşı dokuyan Abdulkadir Mekki, son olarak kutnudan ürettikleri atkıların özellikle soğuk kış günlerinde rağbet gördüğünü ifade etti. Kutnu kumaşından yapılan atkıların daha sıcak tuttuğunu ve görüntüsünün daha güzel olduğunu belirten Bekki, "Havalar iyice soğudu. Zaten kutnu kumaşının bir özelliği de kışın sıcak yazın da serin tutmasıdır. Biz de bu sebeple kutnu vücudu sıcak tuttuğu için insanların soğuktan korunabilmesi, bademcik şişmelerinden, boyun fıtıklarından korunabilmesi için poşu ve atkı yaptık. Şuanda da vatandaşların ilgi ve alakası oldukça iyi. Bu atkılarımız her bütçeye her keseye uygun. Bu atkılarımız Gaziantep kültürünü de yansıttığı için ayrıca ilgi görüyor" diye konuştu.