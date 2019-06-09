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Sarımsaklarını şehit ve gazi ailelerine bağışladı

Arabanlı sarımsak üreticisi olan Tahir Öztür, 2019 yılı kışlık kuru sarımsak hasadında elde edeceği sarımsaklarla Gaziantep’teki şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin bir yıllık kışlık kuru sarımsak ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağı sözünü tuttu.

Arabanlı sarımsak üreticisi olan Tahir Öztür, 2019 yılı kışlık kuru sarımsak hasadında elde edeceği sarımsaklarla Gaziantep'teki şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin bir yıllık kışlık kuru sarımsak ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağı sözünü tuttu.


Araban Ovası'nda yetişen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağı üreticisi Tahir Öztürk, Gaziantep ve Araban ilçesindeki şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin kışlık kuru sarımsak ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağım sözünü yerine getirdi. Öztürk, Sözünü verdiği kışlık kuru sarımsakları başkanlara tutanakla teslim etti.

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