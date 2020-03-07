Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından, “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi" kapsamında kadınların ürettiği ürünlerin yer aldığı satış günleri etkinliği başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sekizincisi düzenlenen etkinlikte, 140 kadın girişimci evlerinde ürettikleri; ahşap boyama eşya, Antep işi nakış, el işi, takı, giysi, pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel yiyecekleri ücretsiz kurulan stantlarda satışa sundu.

Etkinliğin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Milletvekili Nejat Koçer'in eşi Füsun Koçer, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Teymur, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler kurul üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadın girişimci sayısının arttığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi her geçen yıl büyüyor. İnşallah sayı daha da artar. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projenin yürütülmesinde emek veren ve etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de bütün katılımcılara teşekkür ederek, “Burada stant açan kadınlarımıza ilk olarak Gaziantep Sanayi Odası'nda hijyen ve gıda saklama, gıda sunum teknikleri, e-ticaret, tasarım, ambalaj ve paketleme konularında eğitim verildi. Burada amacımız üretimde, sunumda ve pazarlamada dikkat edilmesi gereken konuları anlatmaktı. Bugün de burada girişimci kadınlarımız aldıkları eğitim sonrasında evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sundu. Proje her geçen yıl daha da ilerliyor. Katkı sunan kurul üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Proje ile kadınların ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirten Ahi, “Kadınların girişimcilik ruhlarına dokunabilmek ve onları ticari hayat içerisinde profesyonel bir üreticiye dönüştürme çabası içerisindeyiz. Girişimci olmak, dış pazarda ürettiğini satmak ve kendisini geliştirmek çok önemlidir. Amacımız bunu başarmak ve bundan sonraki süreçte eğitimleri arttırarak daha fazla kadınımızın gelişen dünya ekonomisinde yer almasını sağlamak” ifadelerini kullandı.