Satranç branşında faaliyetler hız kesmiyor

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 25 Aralık Satranç Kurtuluş Kupası ve Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında şampiyonlar belli oldu.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Gaziantep İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen 25 Aralık Satranç Kurtuluş Kupası 20 farkı kategoride 300'ün üzerinde lisanslı sporcunun mücadelesine sahne oldu. Aynı zamanda TSF Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarının da sonuçlarının belirlendiği organizasyonun şampiyonları, Gaziantep'i ulusal şampiyonalarında temsil etme hakkı elde etti.

"Faaliyet programımız her geçen gün genişliyor"

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen satranç turnuvası açılış seremonisinde Gaziantep'te satranç branşında gerçekleştirilen faaliyetlerin her geçen gün arttığını, her yıl faaliyet programına yeni bir halka daha eklediklerini ifade eden TSF Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, turnuvayla ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu. Yüksek, “Paydaş kurumlarımızla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz Satranç Kurtuluş Kupası, 300'ün üzerinde sporcu öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyona il genelindeki satranç branşında faaliyet gösteren okullarımızın ve kulüplerimizin ilgisi memnuniyet verici. Okullarımızda görev yapan antrenör ve öğretmen arkadaşlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Gaziantep'te satranç branşında gerçekleştirilen faaliyetler her geçen gün genişliyor. Her yıl faaliyet programına yeni bir halka daha ekliyoruz. Organizasyonların düzenlenmesine büyük katkı sağlayan başta Şehitkamil Belediye Başkanlığımıza, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Federasyon Başkanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Satranç sporunun gelişimi adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yıl içerisinde farklı vesilelerle düzenlediğimiz satranç turnuvalarına inşallah yenilerini de ekleyeceğiz. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Yıl boyunca tempo hiç düşmüyor

Şehitkamil Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarıyla her yıl binlerce sporcu öğrenciyi tesislerde ağırlamaya devam ediyor. Temponun hiç düşmediği sportif tesislerde farklı branşlarda icra edilen müsabakalar farklı yaş gruplarındaki sporcu öğrencilerin branşa özgü gelişimine büyük katkı sağlıyor. Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 25 Aralık Kurtuluş Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde basketbol, badminton, futbol, satranç, sutopu ve yüzme branşında düzenlenen organizasyonlar, aralık ayı sonuna kadar büyük bir coşkuyla sporseverlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşatmaya devam edecek.