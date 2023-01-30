Satranç Türkiye Şampiyonası'nda zirve Şehitkamil'in

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla döndüler. 2 binin üzerinde sporcunun hamle yaptığı organizasyonu başarıyla tamamlayan akıllı hamlelerin sahipleri, Milli Takım kadrosuna da seçilerek yaşattıkları gururu taçlandırdılar.

100. Yılın Yıldızları temasıyla Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı sporcuları büyük başarılara imza attılar. Organizasyonda yeşil-siyahlı sporculardan Beren Nisa Karabaş, 9 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, 16 yaş kızlar kategorisinde Dila Baloğlu, unvanlı sporcular arasında verdiği zorlu mücadeleyi Türkiye 2.'si olarak tamamladı. Şampiyonada, Milli Takım havuzuna girmeyi başaran bir diğer isim ise geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen sporcu Beren Kalyoncu oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden 2 bin 304 sporcunun 1 hafta boyunca 24 kategoride şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, görkemli bir ödül töreninin ardından sona erdi. Ödül töreninde gurur dolu anlar yaşayan Şehitkamilli sporcular, mutluluklarını takım arkadaşları, antrenörleri ve kendileriyle birlikte büyük heyecan yaşayan velileriyle paylaştılar.

Yeni hedefleri için yine yanlarında olacağız

Şampiyona sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularının elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını, şampiyonların yeni hedeflerine yürürken yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti: Spor akademilerimizde ihtisaslaşmaya gittiğimiz satranç branşında, sporcularımızın son dönemde elde ettiği başarılara Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda yenilerinin eklenmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep'e, kupa ve madalyalarla dönen sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sporcularımız yeni hedeflerine yürürken yine yanlarında olmaya devam edeceğiz. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, sporcularımızın müsabık olarak yer almak istedikleri en önemli platformlar arasında. İnşallah o düzeyde yine madalyaların sahibi olacaklar. Biz buna gönülden inanıyoruz. Türkiye Şampiyonlukları getiren hamlelerin yapılmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, sporcularımızı bir kez daha kutluyorum.