Satrançta Türkiye Şampiyonasına vize aldılar

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 25 Aralık Satranç Kurtuluş Kupası ve Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarının şampiyonları ödüllerini aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gaziantep İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen 25 Aralık Satranç Kurtuluş Kupası, 21 farkı kategoride yarışan 300'ün üzerinde lisanslı sporcu arasından dereceye giren 63 sporcu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Ödül töreninde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak ile çok sayıda satranç antrenörü ve öğretmen şampiyonları yalnız bırakmadı.

Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler

25 Aralık Satranç Kurtuluş Kupası Ödül Töreninde dereceye giren sporcuların mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, federasyonlarla işbirliği içerisinde düzenledikleri organizasyonlarla sporcu öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Fadıloğlu, “Öncelikle turnuvaya katılan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak değişik dönemlerde farklı faaliyetlere ev sahipliği yapıyoruz. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Satranç İl Temsilciliğimiz ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik. Geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvalarımızın geçtiğimiz aylarda 38. Turnuvayı icra ettik. Bu turnuva sonucunda dereceye giren akıllı hamlelerin sahipleri, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. İlimizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Allah'a şükür göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar, sağ olsunlar hocalarımızın verdiği emeklerle okullarda yapılan çalışmalar ve paydaş kurumlarımızın verdiği destekle çocuklarımız satrancı çok sevdiler ve artık daha ileri seviyeye ulaşmaya gayret gösteriyorlar. Bizler de onların bu gayretleri karşısında elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Allah, bize bir daha böyle Antep savunması yapmak zorunda bırakmasın. Huzur, refah içerisinde yaşamayı nasip etsin” dedi.

“Satranç, emek ve sabır isteyen bir spor dalı”

Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etmeden önce şampiyonlara ve katılımcı öğrenci velilerine hitap eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, satranç sporunun büyük emek ve sabır istediğini ifade etti. Mete, “Satranç branşı çocuklarımızın zihinsel gelişimine, ruhsal gelişimlerine çok ciddi katkılar sağladığı gibi onlara sabırlı olmayı da centilmen olmayı da öğretiyor. Şehitkamil Belediyemiz, yıl boyunca düzenlediği birbirinden farklı organizasyonlarla satrancı sevdirerek öğretiyor ve değerli çocuklarımıza yarışma fırsatı sunuyor. Bu vesile ile her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm ekibine, değerli federasyon temsilcimize, sportif organizasyonlara katılan sporcularımıza, sporcularımızı destekleyen kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda bir sporcu velisi olarak buradayım. Satranç sporu emek isteyen, sabır isteyen bir spor dalı. Tribünlerden desteklerini esirgemeyen tüm velilerimizi ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.