Savaş mağduru 400 yetim çocuğa bot ve mont dağıtıldı

Gaziantep ve El Bab'da yaşayan ve savaş mağduru 400 Suriyeli yetim çocuğa kışlık bot ve mont dağıtıldı.

Suriye'deki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden ve Gaziantep ile El Bab'da yaşayan Suriyeli çocuklara, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından yaklaşan bot, mont, kaban gibi kışlık kıyafetler dağıtıldı. 400 yetim çocuk ve ailesine 400 adet bot ve mont dağıtıldı. Yardımlar hakkında bilgi veren İMKANDER Gaziantep Şubesi Başkanı Sait Gökdere, "Soğuk kış günlerinde yetim çocuklara elbise vererek onları sevindirmek istedik. İmkander olarak bu yardımları yılın belirli zamanlarında ve özellikle bayramlarda yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bir nebze de olsa yetim çocukların yalnız olmadığını hissettirip, onların ve ailelerin duasını almaktır. Bu çocukların ve ailelerin yaşadığı sevinç, heyecan gönüllülerimizin ve destekçilerimizin çektiği her sıkıntı için yeterli oluyor" diye konuştu.

Gökdere, ayrıca Gaziantep'te yaşayan 400 yetim çocuk ve ailesine yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini 30 yetim ailesine de kömür yardımı yaptıklarını kaydetti.