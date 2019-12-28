“Savunma Dönemi Antep Kartpostalları” sergisi açıldı

Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'nde “Savunma Dönemi Antep Kartpostalları” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ile Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ile İşletme Müdürü Taner Neng ve davetliler katıldı.

Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergi açılış töreninde konuşan Vali Gül, Antep savunmasının 100'üncü yıl hazırlıklarının başladığını söyledi.

“Türklere yapılan haksızlığı görüyoruz”

SANKO Holding'in destekleriyle Gaziantep savunmasının anlamlı resimlerini gördüklerini belirten Vali Gül, “Fotoğraflara baktığımızda 100 yıl önce yaptığımız savaşın bir ahlaki değerinin olduğunu, kimseye zulüm ve haksızlık etmediğimizi, tam aksine Türklere yapılan haksızlığın bütün dünyaya fotoğraflarla anlatıldığını görüyoruz. Bunu çocuklarımızın, gençlerimizin, bizlerin hatırlaması çok önemlidir. Başta Adil Bey'e, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu fotoğraflar 6317 şehidimizi tasdikliyor”

“Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yıl hazırlıkları kapsamında SANKO Holding olarak bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ise “Bu şehrin tarihi, neler çektiği burada sergilenen fotoğraflardan çok net görülüyor. Bir şehir ancak bu kadar tahrip edilebilir. Bu fotoğraflar 6317 şehidimizi tasdikliyor. Bu şehirde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde burada olduğumuzu unutmamamız gerektiğini bir kez daha derinden hatırladık. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bugün burada olamazdık. Bundan sonrada var gücümüzle bütün şehir olarak onlara layık olacağız” diye konuştu.

Konukoğlu, 2020 yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerini tamamladı.

“Fransızlar yaptıkları vahşeti fotoğraflarla göstermiş”

Fotoğrafları ziyaretçilere yorumlayan Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar da sergilenen fotoğrafların, Antep Savunmasının ardından Fransızlar tarafından çekildiğini ve kartpostal olarak Fransa'ya gönderildiğini, böylece Antep'i aldıklarını göstermek amacıyla kendi kamuoyuna propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledi.

“O dönemde fotoğraf büyük bir propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Fransızlar hakimiyetlerini göstermek için ‘Bombardıman Sonrası Antep' diyecek kadar pervasız olmuşlardır” diyen Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Hem bombalamışlar hem hakim olmaya çalışmışlar hem de biz bunlara sahip olduk diye Fransa'da kendi halkına mesaj vermeye çalışmışlar. Ayrıca bu fotoğrafları tüm dünyaya göndererek sömürgelerinde olan ülkelere de mesaj vermişler. Aslında yaptıkları vahşetin resimlerini kendilerinden görmüş oluyoruz. 8 bin harabe ev, kayıp camilerimiz, 6317 şehidimiz var. Gaziantep'te camilerimize baktığımızda minaresinde mutlaka kurşun izi görürüz. Bu da bize modern geçinen Fransa'nın ne din ne de inanç dinlediğini, sadece hakim olma içgüdüsüyle önüne gelen ne varsa ortaya koyduğunu gösteriyor. Gaziantepliler, savaşta hiç görmedikleri tankları görüp onu ateş püsküren birer canavar olarak tabir etmişler” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un “Tarih tekerrürden ibaret diyorlar, ibret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?” sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Yakar, “Biz tarihten ibret aldığımızı çocuklarımıza göstereceğiz. Bu yıkım fotoğraflarından hareketle çocuklarımıza, gençlerimize vatana millete hizmet etmek çok çalışın diyeceğiz. Gençlerimiz çok çalışacaklar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yakın tarihlerini öğrenerek kendilerini iyi konumlandırmaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğrafları gören ziyaretçiler duygulandı

Malatyalı olduğunu ve Gaziantep'te yaşadığını belirten Hakkı Tüysüz ise sergilenen fotoğrafları görünce çok duygulandığını kaydetti.

“Gazianteplilerin Fransızlara karşı memleketi nasıl savunduklarını görünce çok duygulandım. Vatan topraklarımızı işgalden kurtaran kahramanlarımızın yaşadığı zorlukları, çektikleri çileleri görünce gözlerimiz doldu” diyen Tüysüz, O gün mücadele eden kahraman şehitler ve gaziler sayesinde sömürge olmadığımıza vurgu yaptı.

Tüysüz, “Allah o gün her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen mücadele verip desten yazan şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun” diye konuştu.

Sanko Sanat Galerisi'nde 27 fotoğrafın sergilendiği ‘Antep Kartpostalları' sergisi, 17 Ocak'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Fotoğraflarla ilgili bilgi

9 Şubat 1921'de Antep savunmasının sona ermesiyle şehrin hakimiyetini ele geçiren Fransızlar, bombardımanları sonucu yerle bir olan mekanların fotoğraflarını çekmişler.

Savunma sonrası çekilen fotoğrafların çoğunun altında Suriye kökenli bir fotoğraf editörü olan Thevenet'in imzası var. Fotoğraflar Fransa-Paris'te “Le Deiley Photograph Studios”ta basılmış.

Yine Fransız işgal yıllarını konu alan foto kartların bazılarında da Editör Wattar Freres'in adı geçiyor. Bir fotoğrafın çoğaltılarak basımı olan foto kartlara cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde rastlamak mümkün. Wattar Freres'in Antep'le ilgili foto kartları Halep'teki stüdyoda basılmıştır.

1920'li yıllarda Antep Amerikan Koleji fotoğraflarının ve bazı Antep görüntülerinin fotoğraf editörü olarak Neurdein Freres karşımıza çıkmaktadır. Fotoğraflar Paris'te İmp. Crété, Succ.- Paris - Corbeil'de tab edilmiştir. 1920'li yıllara ait bazı Antep fotoğraflarının altında editör olarak Thouha Freres'in adı geçmektedir.