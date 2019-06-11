Savunma Sanayi için büyük buluşma

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından uzun zamandır yürütülen çalışmalar neticesinde, Gaziantep'in savunma sanayinde yer alabilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Gaziantep'in savunma sanayindeki yol haritasının görüşüldüğü toplantıda, önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

Gaziantep Savunma Sanayi Stratejisi ve Yol Haritası Toplantı'sı, Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Mehmet Ali Borsöken, Emekli Generaller Cemal Alagöz ve Necmettin Baykul, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Melda Çarpın, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GSO yönetim kurulu üyeleri, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ve firma temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gelinen noktanın umut verici olduğunu belirterek, savunma sanayinin önemine vurgu yaptı.

Yüksek teknolojiye adaptasyon ve katma değer açısından savunma sanayinin bir dönemeç olduğunun altını çizen Ünverdi, “Gaziantep denilince akla dinamizm ve sinerji geliyor. Çünkü şehrimiz ülkemizin devamlı olarak iki üç katı büyüyor. Gaziantep'in genetiğinde hep yeni bir şeyler yapma ve üretme çabası var. Ancak son dönemde karlılık konusunda istediğimiz rakamları yakalayamıyoruz. Çünkü katma değerli ürün yelpazemiz çok fazla değil. Bu sebeple ihracat rakamlarımızı artırmış olmak karlılığımıza yeteri kadar yansımıyor. Hızla katma değerli sektörler olan medikal sektörü, savunma sanayi gibi sektörlerde yer almak zorundayız. Bugün de bunun için bir araya geldik ve yol haritamızın hazırlıklarına başlıyoruz. Bunu yaparken de kentimizin bürokratları, siyasetçileri, iş dünyamız, akademisyenlerimiz ve tüm Gaziantepliler olarak birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor. İnşallah bu birliktelik ve sinerjiyle savunma sanayinde de başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Gaziantep bunu hak ediyor. Bu güce ve altyapıya da sahibiz. Sektör yelpazemiz çok geniş ve savunma sanayine yönelik çok farklı alanlarda üretimler yapabiliriz” dedi.

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Mehmet Ali Borsöken de, konuşmasında Ankara'daki Gazianteplilerin ciddi bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, savunma sanayine yönelik çalışmalarda bu gücün harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Borsöken, “Biz Gaziantep'imiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Savunma sanayisi konunda da sanayi odamızın değerli başkanı ve yetkileri ile bir araya geldik. İstişarelerimiz neticesinde somut adımlar atmaya başladık. Birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep adına çok güzel sonuçlar alacağımıza da inancım tamdır” diye konuştu.

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkan Yardımcısı, emekli Tuğgeneral Cemal Alagöz de yaptığı değerlendirmede, “İçimizde bir Gazianteplilik ve gönül bağlılığımız var. Acaba Gaziantep'e bir faydamız olur mu diyerek bu çalışmanın içerisinde yer aldık. Savunma sanayinde başarılı olmak için öncelikle Gaziantep'in bu yola baş koyması gerekiyor. Ben bu inancı Gaziantep'te görüyorum. Bu alanda en başta üretim konusunda standart bir kalite anlayışının oluşması ve yerleşmesi büyük önem taşıyor. Savunma sanayinde çok bakir alanlar var. Gaziantep bu alanları çok iyi değerlendirebilir ve sektörel altyapısı ile farklı alanlarda çok başarılı olabilir” şeklinde konuştu.

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Genel Sekreteri, emekli Tümgeneral Necmettin Baykul ise sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, “Gaziantep Sanayi Odası ile 7 Aralık 2018'de savunma sanayine yönelik başlayan çalışmalar kapsamında savunma sanayine yönelik üretim yapan firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu alanda doğru ve hızlı adımlar atmak çok önemli. Zaman planlamamızı ve hedeflerimizi doğru koyarak bir organizasyon yapmamız gerekiyor. Ayrıca savunma sanayi sadece silah üretmekten ibaret değildir. Tekstil ve plastik gibi farklı sektörler bu sektör içerisinde yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Tüm katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştıkları toplantının sonunda; kısa ve orta vadede yapılacak faaliyetler, Gaziantep savunma sanayi çalışma gurubunun oluşturulması, yapılması gereken ön hazırlık çalışmaları belirlenerek yol haritası oluşturuldu.