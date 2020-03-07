Gaziantep Üniversitesi'nde, Türkiye'de savunma sanayisindeki son gelişmelerinin ele alındığı "Savunma Sanayisinde Yerlileşme ve Millileşme Hareketleri" konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi'nin destekleri ve ev sahipliğinde pek çok kurum ve kuruluşun sponsorluğuyla "Savunma Sanayide Yerlileşme ve Millileşme Hareketleri" konulu konferans yapıldı. Türkiye'de savunma sanayide yaşanan son gelişmelerin konuşulduğu konferansa GAÜN Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, konuşmacılar Alper Gerçek, Gül Meltem Kulalı, Abdurrahman Çeliker, İrfan Konur, Barış Şenocak ile çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

GAÜN Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan konferansın öğleden önceki oturumunda Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın moderatörlüğünde Alper Gerçek 'Savunma Sanayide Dijital Dönüşüm', Gül Meltem Kulalı 'Savunma Saniyede Simülasyon Teknolojileri', Abdurrahman Çeliker 'Savunma Saniyede Bor Karbür', İrfan Konur 'Savunma Saniyede Kara Araçları' ve Barış Şenocak 'Kara Araçlarında Jammer Sistemleri' konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Savunma Sanayinde Dijital Dönüşüm

Alper Gerçek 'Savunma Sanayide Dijital Dönüşüm' ile ilgili sunumunda savunma sanayide teknolojik bir dönüşümün oluşmaya başladığını belirterek, “Artık günümüzde savaşlar teknoloji savaşları olarak ortaya çıkıyor. İHA'lar, SİHA'lar ve hava savunma sistemleri ile ülkeler kendini gösteriyor. Günümüzde teknolojiye sahip olan ülkeler söz sahibi oluyor, insan gücü olan değil teknolojik gücü olan ülkeler savaşları kazanıyor. Önümüzdeki yüz yılda da bu durum böyle olacak. Bu anlamda da Türkiye yerli ve milli olmaya yönelik adımları sayesinde şanslı ülkeler konumunda” dedi.

'Savunma Saniyede Simülasyon Teknolojileri

Gül Meltem Kulalı da 'Savunma Saniyede Simülasyon Teknolojileri' konulu sunumunda savunma sanayisindeki simülasyonlardan bahsederek, “Türkiye'de şuanda milli muharip uçak yapılıyor ve bu uçak yapılırken mühendislerin yaptıkları tasarımları denemeleri için simülasyon ortamı bolca kullanılıyor. Bunun dışında operasyonel planlama alanında da simülasyonlar analiz ve karar destek maksatlı olarak epeyce kullanılıyor. Simülasyonların en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi de eğitimdir. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik simülasyon eğitimleri yapılıyor. Bu eğitimler savunma sanayi sektöründe çok iyi bir şekilde kullanılıyor” ifadelerini kullandı. ,

'Savunma Saniyede Bor Karbür

Abdurrahman Çeliker ise 'Savunma Saniyede Bor Karbür' sunumunda Türkiye'de savunma sanayide özellikle zırh yapımından kullanılan bor karbür madeni ile ilgili bilgi vererek, “Türkiye, bor madeniyle bor karbür elde ettikten sonra 200 dolarlık bir ürünü yaklaşık 40 bin dolara satıyor. Bu bor karbür aşınmaya karşı dayanıklı olan tank zırhlarında, helikopter zırhlarında, kurşun geçirmez yeleklerde ve ileri teknoloji mermilerde kullanılıyor. Bor karbür bu gibi alanlarda kullanıldığı zaman da yaklaşık 2 bin kat değerle satışı yapılabiliyor. Çünkü bor karbür dünyadaki en sert ve aşınmaya karşı dayanıklı bir malzeme. Bu da zırh yapımında düşük yoğunluk yüksek sertlik oluşturuyor ve bu nedenle tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

Savunma Saniyede Kara Araçları

'Savunma Saniyede Kara Araçları' ile ilgili bir sunum yapan İrfan Konur da, Türkiye'de savunma sanayide kullanılan araçların yerli ve milli olması için pek çalışma yaptıklarını vurgulayarak, “Ülkemiz için savunma sanayi önem arz ediyor. O yüzden savunma taarruz araç ve sistemlerinde ulaşım ve senkronizasyon çok önemli. Bu yüzden sahaya inildiğinde sadece kara değil hava ve deniz araçlarının iletimi ve koordinasyon sağlanarak istenilen noktalara, hedefleri etkili bir şekilde vurabilecek sistemler ortaya çıkıyor. Bu durum TSK açısından da asker kaybının önlenmesi anlamına geliyor. Onun için bu noktada son yıllarda ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Artık savunma sanayi bir numaralı gündem oldu” diye konuştu.

Sunumların ardından konuşmacılara ve katılımcılara plaket takdimi yapıldıktan sonra konferansın ilk oturumu sona erdi.