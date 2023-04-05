Savunma Sanayii Başkanlığı Gaziantep Temsilciliği'ne Ulutürk görevlendirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bünyesinde Türkiye'de bir ilk olarak kurulan temsilciliğe İbrahim Ulutürk görevlendirildi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii'ne üretim yapan firmaların kabiliyetlerini artırmaları, tedarikçi olmaları ve pazardaki yerlerini genişletmelerine destek olmak amacıyla ilk defa bir ilde kurulan Savunma Sanayii Temsilciliği olması ile birlikte, ilk defa bir Sanayi Odası iş birliğinde kurulan temsilcilik olma özelliğini de taşıyan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Gaziantep Temsilciliği'ne İbrahim Ulutürk atandı.

Şehrin sanayisi açısından kritik ve stratejik öneme sahip olan temsilcilik; savunma sanayisinin Gaziantep başta olmak üzere bölgede de gelişmesine çok büyük katkıları olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile kurulacak bu köprü ile beklenti ve buna uygun üretim, tedarik, potansiyelin değerlendirilmesi, kabiliyetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, sahada inceleme ve değerlendirme yapılması, birebir yerinde görüşmelerle ilimizin hızlı bir şekilde savunma sanayisine adaptasyonu sağlanacak.

SSB Gaziantep Temsilcisi olarak görevlendirilen İbrahim Ulutürk'ün katılımlarıyla 7 Nisan Cuma günü saat 14:00'da Gaziantep Sanayi Odası'nda Temsilciliğin tanıtımı, sanayileşme faaliyetleri ve yapılacak işbirlikleri toplantısı gerçekleştirilecek.

İş adamları ve firma temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Savunma Sanayii'ne iş yapma, tedarikçi olma, Savunma Sanayii sektörüne yatırım yapma konularında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, Savunma Sanayii sektöründe katma değerli iş geliştirme fırsatı bulunabilecek.

Açılan temsilciğin Gaziantep sanayisi için kritik ve stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Temsilciliğimiz savunma sanayine üretim yapmak isteyen firmalarla doğrudan temas kurularak, etkin bir sürecin yürütülmesini ve şehrimiz potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacak. Temsilcilikle birlikte savunma sanayisinde şehrimiz ve bölgemiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Orta ve yüksek teknolojiye geçişimizde de önemli bir kilometre taşı olacak temsilcilik sayesinde şehrimizi hızlı bir şekilde savunma sanayisine entegre etmeyi hedefliyoruz. Firmalarımızı da Odamız bünyesinde yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı Gaziantep Temsilciliği'ne davet diyoruz. Firmalarımız temsilcilikle görüşerek, temsilcilik vasıtasıyla Savunma Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik tedarikçi olabilirler, projeler geliştirebilirler, yatırım yapabilirler. Odamız bünyesinde Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilik açması firmalarımız için büyük bir fırsat, sanayici ve girişimcilerimizin bu imkanı iyi değerlendirmesi gerek” dedi.

Ünverdi, “Temsilciliğimizin odamız ve şehrimizde açılmasındaki desteklerinden dolayı emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Temsilciliği görevine atanan İbrahim Ulutürk'ü tebrik diyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.