Seçim sonrasında ekonomi çağrısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz bir sürece giriyoruz. Yapısal reformları hayata kazandırarak yeni başarı hikayeleri yazmak için bu süreçte ana gündem maddemiz mutlaka ekonomi olmalı” dedi.

Yerel seçimlerin artık geride kaldığını ifade eden GTB Başkanı Akıncı, "Demokratik bir olgunluk içerisinde geçen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimini artık geride bırakmış bulunmaktayız. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçimlerde göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin seçim atmosferinden bir an önce çıkarak ekonomi gündemine odaklanması gerektiğine işaret eden Akıncı, “Önümüzde seçimsiz geçireceğimiz ve çok iyi değerlendirmemiz gereken 4,5 yıllık bir fırsat zamanı var. Kesintisiz icraat yılları olarak gerçekleşmesini beklediğimiz bu zaman diliminde, ekonomimizin temel dinamiklerini güçlendirecek yapısal reformların hayata kazandırılması ülkemiz adına büyük önem taşımakta. Bu bağlamda birlik ve beraberlik içerisinde el ele daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizler iş dünyası olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yeni başarı hikayeleri yazmak için, istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürmeye, üretim ve ihracat için daha fazla çalışmaya dün olduğu gibi bugünde var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu.