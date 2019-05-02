Sedefçilik Şahinbey'de yeniden canlanacak

Şahinbey'de düzenlenen kursla, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan sedef işlemeciliği öğretiliyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde verdiği meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara meslek öğreterek bütçelerine katkı sağlıyor. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelen kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen el işi göz nuru sedef işlemeciliğini öğreniyorlar. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne gelerek sedef işlemeciliği kursunda eğitim alan kursiyer Nurcan Çatalbaş “Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ndeki sedef işlemeciliği kursuna 4 ay önce kayıt yaptırdım. Şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş olan sedef işlemeciliğini severek yapıyorum. Hedefim burada bu mesleği öğrenerek, usta olup başkalarına da öğretmek. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Elif Çap, Bu tür kurslarla meslek sahibi olduklarını belirterek “Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'ne daha önce çocuklarımı getiriyordum. Ben de ahşap boyama kursuna geliyordum. Daha sonra sedef işlemeciliği ilgimi çekti ve bu kursa gelmeye başladım. Gaziantep'imizin güzel bir el sanatı ve unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Bu mesleği öğrenerek aile bütçeme katkıda bulunmak istiyorum. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Sedef İşlemeciliği kursuna gelen Özlem Yeneralmaz, sedef işletmeciliğini öğrenerek aile bütçesine katkı sağlamak istediğini belirterek, “Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde ki sedef işlemeciliği kursuna 4 ay önce başladım. Burada sedef şekillendirmeyi öğrendim ve yapılan eşyaların üzerine sedefleri şekillendirerek montajını yapıyorum. Kendimi bu meslekte geliştirerek, aile bütçeme katkı sağlamayı düşünüyorum. Bizlere bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.