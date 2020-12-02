Sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Geçirdiği trafik kazası sonrası Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne bilinci kapalı halde getirilen 56 yaşındaki Mehmet Kılınçoğlu, gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası hastaneden yürüyerek çıktı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 56 yaşındaki Mehmet Kılınçoğlu, ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Kılınçoğlu'nun yapılan tetkiklerinde ağır kafa travmasına bağlı olarak kafa kemiklerinde kırıklar, beyninin sağ ve sol tarafında kanamalar gibi ağır beyin hasarı, kafa cildinde doku kayıpları tespit edildi. Hemen ameliyata alınan hastanın beyninin her iki tarafındaki kanamalı ve hasarlı bölgelere müdahale edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından hayata gözlerini yeniden açan Kılınçoğlu'na, 40 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası kafa cildindeki doku kayıplarını düzeltmek için bir operasyon daha gerçekleştirildi. Operasyonların ardından sağlığına kavuşan ve yardımcı cihaza gereksinim duymayacak şekilde yürüyerek hastaneden taburcu olan Mehmet Kılınçoğlu, duygularını ifade ederek, “Kaza sonucu bilincim kapalı, konuşamaz, yürüyemez durumdayken getirildiğim Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde uygulanan başarılı operasyon ve tedavi sayesinde sağlığıma kavuştum. Beni kazadan önceki hayatıma geri döndüren doktorum ve bana tedavi süresince kendimi evimdeymişim gibi hissettiren hastane yönetimine teşekkür ediyorum“ dedi.

Riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir, operasyon ile ilgili bilgiler vererek, “Trafik kazası sonrası ağır yaralı olarak hastanemize getirilen hastamızın yapılan tetkiklerinde ağır kafa travmasına bağlı olarak kafa kemiklerinde kırıklar, beyninin sağ ve sol tarafında kanamalar gibi ağır beyin hasarı, kafa cildinde doku kayıpları mevcuttu. Hastamızı acil olarak ameliyata alarak beyninin her iki tarafındaki kanamalı ve hasarlı bölgelere müdahale ettik. 40 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası hastamızın genel durumunun da düzelmesi ile hastanemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner tarafından kafa cildindeki doku kayıplarına müdahale edildi. Yoğun bakım sonrası servis tedavisi tamamlanan hastamızı bugün sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastamıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum“ ifadelerini kullandı.

Kılınçoğlu'nun kafa cildindeki doku kayıplarına müdahale eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner ise operasyon ile ilgili, "Hasta beyin ameliyatı sonrası saçlı deride kemik açıkta defekli yara nedeni ile deri nakli ameliyatı yaptık. Nakil saç derisi ve bacağından gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası yaraları iyileşen hastamızı şifa ile taburcu ettik. Kendisine güzel bir ömür diliyorum “ diye konuştu.