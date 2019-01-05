İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehide en duygusal veda

İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse’nin cenazesi Iğdır’dan Gaziantep’te getirildi.

İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi Iğdır'dan Gaziantep'te getirildi. Gaziantep'ten Nizip'e götürülen şehidin cenazesini gören bir vatandaş ise şehide el sallayarak veda etti.


Iğdır'ın Aralık ilçesi Emince köyünde İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yapan Özel Harekat Komando birliklerine yönelik terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Furkan'ın cenazesi, gece Iğdır'dan askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Asri Mezarlık morgunda bekleyen şehidin cenazesi, sabah ise asker ve yakınlarının duaları ile alındı. Memleketi Nizip'e götürülmek üzere cenaze aracı ile yola çıkartılan şehit uzman çavuşa, morgda yakınının cenazesi bulunan bir vatandaş el sallayarak veda etti.


Şehit Köse'nin cenazesi Nizip ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek



Anne ve babası ile mezarları yan yana olacak


Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren eniştesi Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'yi kaybetmiş, kendisinin ise olaydan 3 gün önce başladığı mesleği nedeniyle saldırıdan kurtulduğu ortaya çıkmıştı.


Ailesini kaybettikten 7 ay sonra İran sınırında teröristlerin saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse, annesi, babası ve ablasının hemen yanında defnedilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.