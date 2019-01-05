Şehidin cenazesinde duygulandıran anlar

İran sınırında şehit edilen Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin ninesi Elif Köse, tören boyunca torunun tabutunun başından ayrılmayan kedisini kucağına alarak uzun süre sevdi.

Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin büyütüp beslediği kedisi Türk bayrağına sarılı tabutun yanından törene katılanların çabalarına rağmen ayrılmadı. Cenaze defnedilmek üzere mezarlığa götürülürken şehidin ninesi Elif Köse ise, kediyi kucağına alarak uzun süre sevdi. Kedinin torunu Ahmet Furkan Köse'nin emaneti olduğunu söyleyen Elif Köse, kediyi severek hasret giderdi.

Elif Köse, oğlu, kızından sonra ikinci torununu da kaybetmenin hüznünü yaşadığını söyleyerek gözyaşlarına tutamadı.