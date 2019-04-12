Şehidin organları 3 kişiye umut oldu

Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün tedavi gördükten sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları Gaziantep, Hatay ve Adana'da 3 hastaya umut oldu.

Vatan görevi sırasında hain bir saldırı sonucu yaralandıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Niğdeli Şehit Halis Sayın'ın organları ailesinin kararıyla bağışlandı. Vatan için şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları Gaziantep, Hatay ve Adana'da 3 hastaya umut oldu. Şehit Sayın'ın iki böbreği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan 15 yaşındaki İsmail Bolat ile 57 yaşındaki Mustafa Çelebi'ye nakledilirken, karaciğeri ise Adana Şehir Hastanesindeki isim açıklanmayan hastaya nakledildi.

Şehit Sayın'ın böbreklerinden birinin nakledildiği İsmail Bolat, Hatay'dan tedavi için Gaziantep'e geldiğini ve uzun süredir nakil beklediğini belirterek, organ bağışı yapan şehit ailesine teşekkür etti. Bolat, "Herkese nakil konusunda duyarlı olunması çağrısında bulunmak istiyorum. Bana organı bağışlanan şehidimizin de mekanı cennet olsun" dedi.

Diğer böbreğin nakledildiği Mustafa Çelebi ise "Uzun yıllardır rahatsızdım, diyalize giriyordum. Şimdi organ nakli oldum. Çok memnunum Allah razı olsun, hastane personeline ve herkese çok teşekkür ediyorum. Şehit ailemize de özellikle çok teşekkür ediyorum. Onları mutlaka görmek ve tanışmak istiyorum. İyileştikten sonra yanlarına gideceğim zaten. Bana yaptıkları organ bağışından dolayı ben de her zaman onların yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Operasyon hakkında bilgi veren ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, "Ameliyatlar başarılı geçti. Nakilden sonraki ikinci gündeyiz. Şu anda bir problem yok. Hastamızın idrar çıkışları güzel. Daha öncesinde idrar çıkışı yoktu çünkü. İnşallah en kısa zamanda taburcu etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de görülmüş bir şey değil"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Bundan 10 gün önce hain bir saldırı sonucu yaralanan şehit askerimiz bizim üniversitemize nakledilmişti. Burada tedavisi için çok büyük çabalar sarf edildi, müdahalelerde bulunuldu ancak askerimiz kurtarılamayarak şehit oldu. Sonrasında ise şehidimizin ailesi örnek bir davranış göstererek organlarını bağışladılar. Bu herhalde Türkiye'de görülmüş bir şey değildir. Şehidimiz kaybetmek bizi derinden üzerken, diğer taraftan yapılan organ bağışı çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Şehidimizin ailesi o duygu yoğunluğu, o üzüntü içerisinde makul bir düşünce ortaya koyarak şehidimizin organları başka insanlarda yaşasın dediler ve operasyon için bize izin verdiler. Ben şehit yakınlarımıza sabır diliyorum. Allah şehidimize de rahmeti ile muamele etsin" diye konuştu.