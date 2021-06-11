Şehir tiyatroları seçmeleri yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarafından Şehir Tiyatroları'nda görev alacak sözleşmeli aktör, aktris, dramaturg, ses ve ışık tasarımcısı için seçmeler yapıldı. Başvuru süreci sonrası seçmelere katılmaya hak kazanan adaylar yeteneklerini profesyonel jüri önünde sergiledi.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehirlilere sorarak şehirde en çok istedikleri sanat kültür etkinliğini belirlemek için yaptığı anket çalışmasında yüzde 50'den fazla şehir tiyatrosu kurulması yönündeki görüş sonrası kurulan “Şehir Tiyatrosu” için seçmeler yapıldı. 24-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçmelerde 490 aday sahne, şan, dans alanlarında yeteneklerini sergilerken, aktör ve aktris adayları ayrıca sahne-oyunculuk, ses, ritim-dans-hareket alanlarında yeterlilikleri test edildi. Dramaturg, ses ve ışık tasarımcısı için mesleki portfolyo değerlendirmesi-mülakat şeklinde yapıldı.

Gerçekleşen seçmelerde jüride Mehmet Çevik, Nejat Şener, Aydın Sigali, Doç. Dr. Levent Suner, Ersin Ayhan, Murat Danacı, Şerif Sezer Arna, Korhan Başaran, Eray İnal yer aldı.

Bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu hem yurt içi hem yurt dışı salonlarda da sahne almayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak yeni ve yerli oyunların yanı sıra özel prodüksiyonların da yer alacağı Şehir Tiyatrosu'nda birçok sezonu kapsayan repertuvar çalışmaları yapılacak. Genel Sanat Yönetmenliği'ni Nejat Şener'in üstlendiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Haziran ayından itibaren faaliyete geçecek.