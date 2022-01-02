Şehir ve Kültür Dergisi'nin yeni sayısı okuyucuyla buluştu

Gazikültür A.Ş. Şehir ve Kültür Dergisi'nin 88'inci sayısını, “Gaziantep: Kendi İçinden Ahenkli Şehir” başlığıyla yayınladı. Gaziantep odağında hazırlanan yeni sayıya okuyucular, gazete-dergi bayileri ve www.sehirvekultur.net adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Derginin bu sayısında, “Son Tanıklar Gözüyle Gazi Şehir Antep”, Antepli Divan Şairleri”, “Gaziantep ve İsimsiz Kahramanlar”, “Kent Kültürü ve Gaziantep”, “Gaziantep Barak Türküleri”, “Barak Odası: Kültür, Kimlik, Bellek”, “Gaziantep'te Su Kültürü ve Tarihi Su Yapıları”, “Övgülerin Odağında Girişimci Bir Şehir: Gaziantep”, “Gaziantep Geleneksel Mimarisi ve Mimaride Taşın Kullanımı”, “Yolumuz Gaziantep'e Düştü” ve daha birçok başlıklı yazılarla Gaziantep'in tarihi, milli mücadele süreci, kültürü, sanat anlayışı ve coğrafi mirasına ışık tutuluyor.

Dergi hem yurt içinde hem de yurt dışında içerikleriyle dikkatleri üzerine topluyor

Gaziantep temelinde yayınlanan derginin 88'inci sayısı hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Yakar, Şehir ve Kültür Dergisi'nin Türkiye'nin en önemli kültür yayınlarından biri olduğunu belirterek, dergide şehir kültürünün edebiyat, sanat, mimari gibi disiplinlerle harmanlanarak gerek yurt içi gerekse de yurt dışında dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Mehmet KamilBerse'nin genel yayın yönetmenliğinde derginin yolculuğunu sürdürdüğünü dile getiren Yakar, “Şehir ve Kültür Dergisi, Gaziantep odağında bir sayı hazırlamak için Gazikültür A.Ş.'den destek istediğinde seve seve yardımcı olduk. Gazikültür A.Ş. Sanat Yönetmeni öykücü ve şair Muhammet Erdevir'in de katkılarıyla Gaziantep şehir kültürünü yansıtacak zengin ve güçlü bir içerik oluşturmak için kolları sıvadık. Şehir ve Kültür'ün “Gaziantep: Kendi İçinden Ahenkli Şehir” başlığıyla okurları huzuruna çıkan 88. sayısında bendenizin Antepli Divan Şairleri makalesi, Gaziantep tarihinin az bilinen bir özelliğine dikkat çekmektedir. Bir şehir edebiyatı olan divan edebiyatı içinde, tüm Osmanlı şehirleri içinde Antep, en çok divan şairi yetiştiren 11. şehirdir. Sırf bu veri bile Antep şehir kültürünün ne kadar köklü ve güçlü olduğunu ortaya koymaya yeterlidir” dedi.

Zengin bir içerik okuyucuları bekliyor

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Yakar, Abdulhamit Avşar'ın “Son Tanıklar Gözüyle Gazi Şehir Antep” başlıklı yazısında milli mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan Antep savunmasının tanıkları üzerinden tarihe ışık tutulduğunu ifade etti.