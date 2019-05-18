Şehit ailesinden örnek davranış

Şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in ailesi 250 Suriyeli yetime iftar yemeği verdi.

2017 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazi taraması sırasında uçuruma yuvarlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in ailesi Gaziantep İmkander şubesi aracılığı ile 250 Suriyeli yetime iftar yemeği verdi. İftar yemeğinin ardından Suriyeli yetimler Şehit için dua etti.

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere örnek davranışlarından dolayı şehit ailesine teşekkür ederek, “Gaziantep İmkander olarak hem Suriye hem de Gaziantep'teki yetimlere iftar veriyoruz. Yaklaşık her gün Suriye'de 3 bin aileye yemek veriyoruz. Gaziantep'te de her gün 250 yetim aileye de iftar veriyoruz. Allah razı olsun dünkü iftarımızı şehit Barış Dürel kardeşimizin ailesi verdi. Herkesten bu duyarlılığı bekliyoruz. Peygamber efendimizin bir hadisinde yetim mazlum fakir ve yoksulların olmadığı sofra iftar sofrası olamaz diyor. Bizde bu hadise aynen uymaya çalışıyoruz. Hayır severlerden yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.