Şehit astsubay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelme memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.

Bayburt Aydıntepe ilçesi Dumlu mah. mülki sınırları içerisinde 10 Mayıs 2019 cuma günü suya düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında suya kapılarak şehit olan iki askerden biri olan ve Ankara Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelme'in cenazesi ikindi namazına müteakip Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Al bayrağa sarılı tabuta sarılan şehidin babası göz yaşı döktü.

Şehidin cenazesi İslahiye'deki Sıdıka Tayyar camisinde kılınan ikindi namazına müteakiben İslahiye Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defin edildi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Bölge Komutanı Tüm. Geneneral Yusuf Ziyaettin Cavlak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tüm general Murat Koç, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.