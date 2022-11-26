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Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu şehit oldu.

Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu şehit oldu. Şehit Eyyüp Uğurlu'nun acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştırıldı.



Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından üs bölgesine taciz ateşi açıldı. Teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu (25) ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21) şehit oldu. Hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu'nun acı haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı.



Yakınları gözyaşı döktü, baba evine Türk bayrakları asıldı


Küçük yaşta annesini kaybettiği öğrenilen şehidin acı haberini alan baba Cemal Uğurlu ve diğer yakınları gözyaşı dökerek feryat etti. Acı haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartman ve siteye Türk bayrakları asıldı. Şehit Eyyüp Uğurlu'nun 8 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehit Eyyüp Uğurlu'nun yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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