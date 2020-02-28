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Şehit ateşi İslahiye'ye düştü

İdlib’de rejimin hava saldırısında şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

İdlib'de rejimin hava saldırısında şehit Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki evine ateş düştü. Şehidin baba ocağına gelen Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Tahta tarafından şehidin babası Genco ve annesi Ayfer Günay'a acı haber verildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evi ve mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.


Şehit Günay'ın 2018 yılında göreve başladığı ve geçen yıl Eylül ayında Seyhan Gülay ile evlendiği öğrenildi. İki kardeşi bulunan Şehit Veysel Günay'ın, Lüleburgaz 65 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ve bir süre önce İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevlendirildiği belirtildi.

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