Şehit Mahsun Şimşek'in naaşı Gaziantep'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nu sırasında hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek (25) şehit oldu. Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Hakkari'den ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenledi. Karşılama törenine şehit Mahsun Şimşek'in ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askeri erkan ve kent protokolü katıldı.

Öğle namazına müteakip son yolcuğuna uğurlanacak

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in naaşı, öğle namazına müteakip Yeşilkent Mezarlığı Kaplan Kardeşler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehitliğe defnedilecek.