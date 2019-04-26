Şehit Necmettin öğretmenin babası gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep'te düzenlenen ‘Kayıp hazinenin keşfi' programına katılan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, oğlu için hazırlanan sinevizyonu izleyince gözyaşlarını tutamadı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Anneler Ortaokulu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı konuk etti. Kayıp Hazinenin Keşfi programına katılan Hamit Yılmaz, duygu dolu anlar yaşadı. Programda şehit öğretmenin fotoğrafları sinevizyonda gösterildiği sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı.

“Bu milletin içinden olmaktan şeref duyuyorum”

Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz bu milletin bir parçası olduğu için şeref duyduğunu belirterek, “Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Bu milletin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Adem Peygamber'den beri davamız bir hak ve bir batıl savaşı var, Allah batıldan yana gidenlerden bizi eylemesin. Dualarımız aziz milletimizledir” dedi.

Anneler Ortaokulu Müdürü Mehmet Kemerli, ‘Kayıp Hazinenin Keşfi' projesinin amacının çocukların geçmişiyle bağının ve geleceğe yönelik güveninin artmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel ise geçmişini bilmeyenin geleceğine yön veremeyeceğini belirterek, belediye olarak en büyük desteklerinin eğitime olduğunu ifade etti. Cuma Güzel, gençleri Çanakkale'ye götürmelerinin nedeninin de geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti.