Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi kütüphanede yaşayacak

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi, şehit öğretmenin ailesinin yaşadığı Nizip'te yapılan çocuk kütüphanesine verildi.

Nizip Millet Bahçesi içerisine Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çocuk kütüphanesine Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi verildi. Yeni ismiyle kütüphanenin açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesi, protokol ve Niziplilerin katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 70 kişinin aynı anda okuma yapabildiği, ders çalışabildiği bir alana sahip kütüphane her gün öğretmen eşliğinde bir başka öğrenci kafilesini ağırlanıyor. Kütüphaneye Ayşenur öğretmenin hayat hikayesini anlatan bir de tablo eklendi.

Şahin: Bir ölür bin diriliriz diyen büyük bir milletin evlatlarıyız

Açılışta konuşan Başkan Fatma Şahin, Şehit Öğretmen Alkan'ın anısını yaşatacak kütüphanenin fikir babalığını ve desteğini Mehmet Sarı'nın verdiğini söyledi. Konuşmasında büyük bir milletin mensubu olarak bugün kütüphanenin açılışı yaptıklarını belirten Şahin, şunları söyledi: “Ayşenur'un annesiyle konuştuğumuz zaman dedi ki, ‘Ayşenur'un en önemli şeyi kitap okuması. Tek yaptığı şey kitap okumaktı. Kitapları çok severdi.' Ayşenur'un bu özelliğinden dolayı bu kütüphaneye onun ismi çok yakışacak. Bu kütüphanenin içinde binlerce Ayşenur gibi fedakar öğretmenler yetişecek. Bir ölür bin diriliriz diyen büyük bir milletin evlatlarıyız. Hiç tanımadığı bir çocuğun yaşaması için kendi canını veren hocalarımız hiç bitmeyecek. ‘Nizip'te devam et kızım' dediğinde ‘Karkamış'ın çocuklarının bana ihtiyacı var' diyen Ayşenur'um cennet annesi oldu. Şu anda cennetin en güzel yerinde ve bize bakıyor.”

Her bir evladımız Ayşenur'u unutturmamak için daha çok çalışmaya söz veriyor

Şahin, Ayşenur öğretmenin anne ve babasına teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim de oradan aldığımız ilham ve güçle hem bu dünyayı cennet yapma sorumluluğumuz var hem de bunu başardığımız zaman Rabbin rızası var. Hem de Ayşenur'la birlikte cennette buluşma umudumuz var. Bu güzel duruş bu aileler bizim erdemimiz, irfanımız, vicdanımız, en büyük gücümüz. Bizi geleceğe taşıyan en büyük çınarımız. Bu milletin çocukları Ayşenur'u unutmayacak. Ayşenur Hoca'nın hatırasına daha çok çalışacak. Bilgi toplumu üretecek. Bilgiyi elinde tutacak. Her bir evladımızı Ayşenur'u unutturmamak için daha çok çalışmaya söz vererek bu kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Açılış sonrası protokol ve Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesi kütüphaneyi gezdi.