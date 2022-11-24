Şehit öğretmenler için duygulandıran klip

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin organizasyonuyla ilçedeki öğrenciler, şehit öğretmenlerin tek tek ismini anarak Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğrenciler, şehit öğretmenlerin anısına "Her öğretmen öğrencisi ile yaşar-Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" ismiyle bir klip hazırladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun talebiyle ilçedeki okullarda okuyan öğrenciler, Karkamış'ta teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan ve terör saldırılarında şehit olan öğretmenlerin adını tek tek söyleyerek Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Her öğretmen öğrencisi ile yaşar - Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" ismiyle hazırlanan klipte öğrenciler, PKK-YPG'nin roketli saldırısında görev yaptığı Kocatepe İlkokulunda şehit olan Ayşenur Alkan, görev yaptığı Şanlıurfa'dan Gümüşhane'ye dönerken 2017 yılında Tunceli-Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın, Bismil'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Neşe Alten, Batman'daki hain saldırıda şehit olan Hüseyin Aydemir, PKK'nın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akviran köyünde şehit ettiği Mustafa Çağlar, terör örgütünün Tunceli Munzur'da halı saha maçı yapan polis memurları ve izleyicilerin üzerine açtığı ateş sonucu şehit olan Dilay Turan Kerman, Mardin ili Kızıltepe ilçesi Küçükayrık Köyü İlköğretim Okulunda öğretmenlik yaparken şehit edilen Orhan Gök'ün yanı sıra Erhan Çakmak, Mustafa Özkan, Elif Livan, Ayşe Konakçı, Aynur Sarı öğretmenlerin ismini anarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Klipte, şehit öğretmenlerin resimleri de yer aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hazırlanan klibi yayınlayarak, başta şehit öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.