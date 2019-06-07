İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit polis memuru defnedildi

Gaziantep’te kavgaya müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit edilen 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu dualarla defnedildi.

Gaziantep'te kavgaya müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit edilen 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu dualarla defnedildi.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun cenazesi düzenlenen törenin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin yakınları sinir krizi geçirirken, babası Mehmet ve en büyük çocuğu olan 8 yaşındaki oğlu Alperen, Kurtoğlu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Polis memuru Kurtoğlu, ikindi namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.