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Şehit polis memuru için tören düzenlendi

Tokat’ın Artova ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Selahattin Kaplan için Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Tokat'ın Artova ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Selahattin Kaplan için Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.


Tokat Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görev yapan ve iki gün önce polis arkadaşı Kanber Demir ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Selahattin Kaplan için Gaziantep'te tören düzenlendi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehit polisin yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.


Törende şehidin öz geçmişinden sonra dualar okundu. Duaların okunmasının ardından Selahattin Kaplan'ın tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Kürtçe ağıtlar yaktı.


Şehit polis memurunun bugün Nizip ilçesi Boyluca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Boyluca Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

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