Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aytek Gaziantep'te gözyaşları içinde karşılandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in naaşı Gaziantep Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Ulaş. Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in naaşı için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit İsmet Aytek'in naaşı askeri uçakla saat 18.15 sıralarında Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada şehit askeri ailesi ve yakınları gözyaşları içinde karşıladı. Emniyet mensupları ve askeri erkanın da katıldığı karşılama töreninde gözyaşları sel oldu. Törene, il protokolü ile şehidin annesi Meryem Aybek, babası İlhak Aybek ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit Ulaş. Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in cenazesi için yarın 11.00'da Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından aile kabristanına defin edilecek.